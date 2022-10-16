68廈納強檢　西九龍紀律部隊宿舍及半山般咸道錦翠園上榜

再增68個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(16日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(17日至18日)期間進行病毒檢測。政府明日會於深井麗都花園、馬灣珀麗灣及青衣長宏邨重開臨時流動採樣站，位於深井海韻花園的臨時流動採樣站亦會延長服務日期至明日。

污水驗出病毒的地點如下：

1.葵涌荔景邨樂景樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.長沙灣凱樂苑凱曈閣

2.鴨脷洲海怡半島柏景閣

3.藍田康栢苑松栢閣

4.黃大仙啟德花園1座

5.青衣海欣花園1座

6.大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座

7.牛池灣彩雲一邨繡文樓

8.青衣灝景灣2座

9.將軍澳新都城1期6座

10.觀塘翠屏(北)邨翠梓樓

11.沙田好運中心棕林閣

12.上水逸峯5座

13.粉嶺帝庭軒1座

14.紅磡煥然懿居2座

15.柴灣康翠臺2座

16.柴灣茵翠街9號悅翠苑

17.香港仔鴻福苑鴻麗閣

18.鰂魚涌英皇道1032至1044號福昌樓

19.青衣長宏邨宏善樓

20.荃灣海濱花園海昇閣

21.荃灣沙咀道298號翡翠廣場

22.北角明園西街2至6號明苑中心

23.鰂魚涌逸意居2座

24.筲箕灣東威大廈2座

25.馬灣珀麗灣22座

26.上水龍豐花園A座

27.沙田銀禧花園4座

28.元朗Grand Yoho 10座

29.馬鞍山曉峯灣畔5座

30.元朗水邊圍邨山水樓

31.青衣盈翠半島2座

32.屯門富泰邨寧泰樓

33.半山區般咸道46至50號錦翠園

34.鰂魚涌新威園E座

35.馬鞍山雅典居1座

36.馬鞍山雅典居8座

37.觀塘順緻苑順華閣

38.紅磡黃埔花園棕櫚苑5座

39.粉嶺碧湖花園7座

40.紅磡黃埔花園翠楊苑3座

41.荃灣縉庭山2座

42.上水中心5座

43.沙田翠華花園B座

44.粉嶺海聯廣場2座

45.堅尼地城嘉輝花園C座

46.沙田希爾頓中心A座

47.屯門青山公路新墟段133號玫瑰花園

48.牛頭角得寶花園E座

49.荃灣海之戀9座

50.粉嶺牽晴間1座

51.紅磡國際都會都會軒2座

52.紅磡海逸豪園21座

53.旺角富榮花園9座

54.大角咀凱帆軒1座

55.銅鑼灣龍華花園1座

56.深井海韻花園2座

57.何文田俊民苑文禧閣

58.粉嶺花都廣場6座

59.柴灣連翠邨連翠樓

60.天水圍嘉湖山莊美湖居3座

61.深井麗都花園5座

62.馬鞍山富輝花園1座

63.東涌東堤灣畔7座

64.堅尼地城百年大樓2座

65.北角書局街23號美輪大廈

66.柴灣富欣花園2座

67.青衣綠悠雅苑1座