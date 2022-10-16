獵戶流星雨周五迎高峰　月全食下月初接力上演

秋季天文異象接踵來！根據香港太空館，現時正上演的獵戶座流星雨，高峰期為本周五(21日)晚上9時至翌日凌晨4時，本地觀測條件良好，如天氣許可，每小時將看到20顆流星劃破天際。即使錯過睇流星時機，在獵戶座流星雨完結翌日，即11月8日亦有月全食睇，兩個天文異象就如《逃學威龍》內曹達華向周星星大叫「星啊星，接力」般，合作無間輪番在天空上演，天文愛好者記得萬勿錯過啦！

近日秋風勁，根據天文台預測，本周五吹4級東至東北風，當日「顯著降雨概率」為低，氣溫介乎攝氏22至27度，適合到戶外觀賞獵戶座流星雨，市民可選擇到郊區等遠離光污染且較暗的地方，或在視野廣闊的地點觀看流星雨，如大美督、大坳門風箏場及西貢萬宜水庫的天文公園等地，但屆時亦要留意當日天氣，除注意安全外，亦可能因天空雲量而影響觀星。

至於月全食方面，太空館資料顯示，香港可看見的月全食現象為「帶食月出」，雖然月出時間為11月8日下午5時37分，但月全食會提早在下午5時08分發生，並持續至晚上8時49分，預料月食過程將歷時3小時41分鐘。而根據天文台「1900年至2100年月食之最」顯示，最長月全食為2000年7月16日的1小時47分1秒。不過翻查資料，早在2014年10月8日，本港就曾上演「血月」月全食，當時整個過程歷時3個半小時，不過由於雲層較厚而僅能從雲中窺探。