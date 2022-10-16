「教職員」落訂佛跳牆　兩餐廳失17.5萬人民幣

澳門再有佛跳牆詐騙案！當地2間餐廳近日先後報案，均接獲假扮大學秘書及中學教師致電代訂佛跳牆，更展示偽造的轉帳紀錄，2名餐廳負責人信以為真，共被騙取17.5萬元人民幣，澳門司警正調查該2宗案件，不排除同一詐騙集團所為，暫未有人被捕。

案情指，澳門皇朝區1名餐廳負責人於上周二(11日)晚，接獲1名自稱澳門某大學的秘書致電，訛稱在上周四、五(13日及14日)向該餐廳訂6席晚宴，當餐廳方要求先付訂金時，對方爽快答允並與該職員轉用通訊軟件聯絡。至翌日早上，該名秘書再向店員訛稱需多訂50份佛跳牆，並要求餐廳方協助聯絡某「食品公司」代訂，及後透過通訊軟件展示1張金額為19.3萬多澳門元的偽造轉帳紀錄。

上述餐廳職員不虞有詐，遂按指示聯絡由騙徒假扮的「食品公司」，並轉帳5萬元人民幣訂金到指定的帳戶。結果「食品公司」及「大學秘書」收款後同告失聯，餐廳懷疑受騙，報警求助。而同日稍後時間，澳門新口岸某餐廳亦報案指接到同類電話，騙徒假扮中學教師訂餐，其所使用的通訊軟件帳號、手法相同，最終該食店被騙12.5萬元人民幣。