義工組織辦比賽選20名中學生　頒獎學金助到海外交流

「讀萬券書不如行萬里路」，青少年多接觸國際社會可以增加閱歷。有本港非牟利組織獲基金贊助推出青少年人力計劃，招募2000名本地14至17歲中學生，透過參加比賽增加他們跨文化學習能力，當中表現最好的20名更會獲得獎學金及到海外交流機會。

該計劃由非牟利國際義工組織「AFS香港」推出，以比賽晉級形式進行，共分為3個階段。首階段接受2000人報名，透過2輪網上測驗篩選出最終100人，該100人中的首10名將獲全額獎學金，可參加該組織舉辦的1年交流生計劃，從實際體驗中學習，通過接觸不同的文化環境和教育形式，培養國際視野以及提升適應力和競爭力。餘下90人會參與另一項比賽，決出30人構想、演講及推行一個香港可持續發展項目，最終有10人可以參加該組織每年一度於紐約舉辦的全球青年會議，與世界各地的青年代表共學，體驗為青年人發聲和倡導社會改變。該20名分別獲得獎學金和參與海外交流會議機會的學生，將參加贊助該組織的基金舉辦的師友計劃，獲得學業和就業方面的啟導。

該組織每年安排約100名學生，前赴不同國家參與一年的交流計劃，目的地包括美國、日本和德國等港人熟悉的國家，亦有俄羅斯、中歐、東歐國家和南美國家。即使在新冠肺炎疫情肆虐全球期間，交流計劃亦無間斷，過去2年本港每年都有30至60名學生到外地交流，也一共有20位來自10個國家的海外學生來港。