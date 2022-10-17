租管條例零檢控　劏房獨居翁遭濫收水電費　嘆寧願坐監

新一屆港府將於後日發表任內首份《施政報告》，如何令現時屈膝於劏房、板間房的數十萬名貧困戶盡早上樓是一大難題。基層上樓無期，縱使當局今年初立法規管劏房租務，但部門疏於執法，巡查率僅0.3%，相關條例至今未有一宗檢控個案，變相助長無良業主繼續魚肉租客。有年屆古稀的劏房獨居老翁稱業主濫收水電費，但未見部門巡查，只好自己慳水慳電，洗衫只用一桶水，炎夏不敢開冷氣，生活苦不堪言，「拉我去坐監就更加開心，我唔使咁艱難。」

71歲的林伯居住荃灣區的劏房已10年，今年7月搬至現居劏房，原本在內地讀大學的兒子剛巧放暑假回港，兩父子一同屈膝於面積80呎的蝸居，空間狹窄得需要兒子暫時離開，記者才有空位入內採訪。

即使居住環境惡劣、家徒四壁，林伯卻稱「已經好過上一間！」他上一間劏房住了6年，房東濫收水電費，天花石屎剝落亦不願維修，結果他惟有搬家。現居房間雖然細小，但月租要3,700元，加上每月約500元的水電費，對靠綜援和長者生活津貼過活的他而言是千斤重擔，「有時一日食一餐，好少食飯，唔係唔想食，係無錢食！」。

林伯現居的劏房，租約是《劏房租管條例》實施後簽訂，理論上較受保障，但目前水電費仍由房東自行定價，一伙7戶人家攤分水費，電費以1.6元一度計算，比中電住宅用戶每度電收費1.245元貴12%。為了慳水，林伯洗衫僅用一桶水、炎夏也只敢每半個月開一小時冷氣。他曾向房東指濫收水電費是犯法，但對方未有理會。問他會否向負責該條例執法的差餉物業估價署舉報，他直言「邊個夠膽投訴」，又指無見過差估署主動巡查，「落實咗（條例）都無幫助！無人來了解過！」

上述條例於今年初實施後，差估署收到約4,500份劏房租賃通知書，半年內主動巡查約400宗，但全港有約12.2萬個劏房戶，巡查率只有0.3%；而且該條例至今未有檢控個案，今年6月雖有劏房業主因濫收水費被判罰5,000元，但當局是引用《水務設施規例》提出檢控。

林伯坦言「都唔知係咪要喺劏房住到死」，他希望港府可以照顧居住劏房的長者，同時讓全港市民有個安樂窩。