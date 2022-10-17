訂立劏房起始租金　遲遲無下文

港府立法規管劏房租務問題，但關注劏房問題的團體認為當局長遠應「取締劏房」。對於《施政報告》，全港關注劏房平台成員賴建國擔心當局再出現「炒冷飯式」的措施，重提以往推出過的政策，強調市民現時最希望是有具體措施改善問題，例如檢討起始租金的時間表，並且將基本住屋標準放入房屋政策。

《劏房租管條例》自今年1月22日起實施至今近一年，前運輸及房屋局局長陳帆曾承諾，當局會在一年後檢討成效；而起始租金於明年首季亦會有足夠資料作數據分析及回顧，屆時可判斷起始租金的建議水平。但當局至今仍未有制訂起始租金的消息，賴建國希望新一份《施政報告》會交代訂立起始租金的時間表，明年初檢討後有實際措施。

對於取締劏房，賴建議港府需將基本住屋標準放入房屋政策，而近年亦有多個關注劏房的團體提出取締劏房的方式及指標，例如禁止新建劏房，訂立取締劏房的優次等。

對於差餉物業估價署的執法成效，賴建國批評至今未有任何一個成功定罪的業主，反問「唔通到依家一個業主都無犯法」？他質疑劏房社工隊的效用，直言「見唔到社工隊有咩具體幫助」，因為社工隊主要以宣傳教育工作為主，但他認為社工隊獲政府資源卻未有真正協助劏房戶，難以讓條例完整實施。