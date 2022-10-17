東方日報A1：二十大開幕　堅決維護國家安全　抗疫清零　建設強國

中國共產黨第二十次全國代表大會昨天早上10時在北京人民大會堂開幕，中共中央總書記習近平發表工作報告，指要堅決維護國家安全和社會穩定，香港局勢實現由亂到治的重大轉折，台灣問題方面決不承諾放棄使用武力實現國家統一；面對新冠肺炎疫情，堅持動態清零不動搖。他宣布中共今後的中心任務是全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標。

工作報告其中一個篇幅是「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」，主要強調國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提，必須堅定不移貫徹總體國家安全觀。報告提出要健全國家安全體系，完善高效權威的國家安全領導體制等，同時增強維護國家安全能力，「我們以堅定的意志品質維護國家主權、安全、發展利益，國家安全得到全面加強」。

香港局勢動盪變化，習近平指依照憲法和基本法實施中央全面管治權，落實「愛國者治港」原則，全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治，推動香港由亂到治走向由治及興；「一國兩制」是香港、澳門回歸後長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。

中央支持港澳發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展的深層次矛盾和問題，支持兩地更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

習近平指，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，中央堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，同時提出新時代解決台灣問題的總體方略。他提到堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但保留採取一切必要措施的選項，重申這是針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞，並強調「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」。

報告涉台部分的口頭報告中，因未提及「一國兩制」與「九二共識」而引發高度關注。事實上，在會後發表的報告全文仍然重申「和平統一、一國兩制」方針，是實現兩岸統一的最佳方式，以及堅持「一個中國」原則和「九二共識」，且報告涉台部分略多於十九大報告。此外，習近平2019年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表講話時，亦曾經提到不承諾放棄使用武力。

抗疫方面，習近平重申堅持人民至上、生命至上，繼續動態清零方針，最大限度保護人民生命安全和身體健康，在統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。他又指，中國全面開展抗疫的國際合作，贏得廣泛的國際讚譽。

習近平今次作報告花近兩小時，無讀全文而是挑重點，比十九大少逾一小時。二十大議程包括聽取和審查十九屆中央委員會報告、十九屆中央紀律檢查委員會工作報告，審議通過《中國共產黨章程（修正案）》，選舉二十屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。二十大周六閉幕後召開二十屆一中全會，選出新一屆中央和中紀委領導機構，中央政治局常委將在全會結束後與中外記者見面。本報綜合報道