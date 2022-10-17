護士職系今年度新設副顧問護師　3年後預計增至440人

近年本港人口老化和慢性疾病問題不斷惡化，令護理服務的需求亦相應提高，以應對社會變遷，但過去一年護士整體流失率達10%。為了挽留資深護士，以及提供更具彈性的晉升途徑，醫院管理局在2021至22年度增設副顧問護師（ANC）職級，在今年初起分階段招聘。截至今年9月，已聘請108名副顧問護師，而局方預計在2024至25年度會有約440多名副顧問護師在公立醫院服務。

醫管局在上周五舉行傳媒講座，介紹在2021至22年度新設的副顧問護師職級。局方指，在資深護士和顧問護師之間增設副顧問護師此職級，普通科副顧問護師月薪（包括底薪及津貼）為60,623至90,192港元。副顧問護師主要負責前線臨床及督導工作，以及部門相關的專科護理服務。而局方又表示，新設此職級旨在完善專業階梯，為有志在臨床專科發展的護士，提供管理工作以外的發展機會。醫管局高級行政經理（護理）唐華根表示，資深護師直接升至顧問護師會相對困難和吃力，而任職顧問護師更需要碩士學位，所以增設副顧問護師，令員工可以累積廣泛的臨床實踐經驗，從而令員工對相關專科服務更加透徹熟悉和具備領導條件。

剛升任為副顧問護師的王梓亮表示，他幾乎80%的時間都是做臨床工作，只有20%的時間負責管理事務。他任職護理職系超過10年，算是「上位」較快的年輕副顧問護師。而一般情況下，在畢業後8至11年可升至資深護師，由資深護師升至顧問護師需要約15年左右的時間。雖然升職前景可觀，但在2021年已有48,415名註冊護士，而在3年後預計只聘用約440多名副顧問護師。有見及此，在年資需求及人數的競爭下，晉升要求和難度亦相對高。公營醫療系統醫護人手長期不足，截至本年8月，過去一年公院全職醫生及護士流失率增至8.3%及10.1%。醫院管理局的註冊護士及登記護士流失情況嚴重，由2021年6月至今年5月，醫管局全職註冊護士及登記護士的流失率分別為10%及12.5%，涉及1,801名註冊護士及314名登記護士。