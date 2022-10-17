3款兒童牙膏酸鹼值過低　恐損珐琅質　27樣本被驗出含重金屬

兒童亂用牙膏隨時刷壞牙，消費者委員會今日（17日）表示，發現13款兒童牙膏樣本中，有3款的酸鹼值太低，未能符合內地標準，有機會損害珐琅質；2款聲稱含氟的兒童牙膏的氟含量太低，或未能加強鞏固牙齒。另外有7款、26款牙膏被驗出含重金屬砷和鉛，低於內地規範，消委會提醒，重金屬可積聚於人體內，如長期攝取無機砷，或有機會導致血管疾病；鉛則可影響兒童的智力發展，亦會影響成人血壓的收縮壓，呼籲應盡量減少攝入。

消委會於今年3月至5月從市場搜集了30款牙膏樣本，包括17款普通和13款兒童牙膏樣本，其中3款的酸鹼值偏低，包括「Elmex」、「DrBrown's」和「Tom's」，未能符合內地要求牙膏的酸鹼值不應低於5.5或高於10.5。當口腔中的酸鹼值降至5.5以下時，牙齒的珐琅質有機會被溶解。刷牙時使用過酸的牙膏，加上牙刷摩擦牙齒，或會令牙齒表面被弱化，甚至造成磨損，因此建議消費者應避免選用酸性牙膏。

而不少牙膏都標榜含有氟化物（fluoride），以鞏固牙齒加強抵抗酸性物質侵害，並有助抑制牙菌膜孶長。但測試的6款含氟兒童牙膏中，2款的氟含量未能符合內地標準0.05%至0.11%的要求，包括「Baby Coccole」和「Elmex」，或未能為兒童的牙齒提供足夠保護。17款普通牙膏樣本中，有9款檢出氟化物，整體的氟含量較兒童牙膏高，全部符合內地標準，但當中3款沒有在包裝上標示含氟化物及／或其氟含量。

消委會又說，12款普通牙膏和4款兒童牙膏樣本，分別檢出過敏香料丁香油酚及／或檸檬烯；6款樣本檢出丁香油酚，當中兒童牙膏「Colgate高露潔」樣本檢出0.013%丁香油酚，超出歐盟《化妝品法規》需標示該致敏香料的上限，卻沒有按要求於包裝上的成分表標示相關成分。另外，有12款樣本檢出檸檬烯，當中2款兒童牙膏「Oral B」及「Bilka樣本牙膏和3款「Lavera」、「JASON」和「Yuan阿原」普通牙膏樣本的檢出量超出歐盟法規需標示的上限，其中3款樣本的成分表均沒有標示含檸檬烯，消委會敦促商戶按規定列明產品所含的致敏成分。

「Colgate高露潔」向消委會表示產品的成分內的丁香油酚（eugenol）濃度低於0.01%，與本會的測試結果不符。「Dr Brown's」的生產商表示該產品經實驗室證實成分不含有害物質，符合歐盟化妝品法規要求，又指產品的酸鹼值較低，有效透過偏酸環境以抑制細菌生長。「Lavera」的代理商則表示檸檬烯（limonene）在成分表中標示為「天然精油成分」。消委會未有列出其他廠商的回應。