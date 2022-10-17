市售27款即食紫菜含金屬污染物　7成屬高鈉　月食23包恐腎虧

香港市民生活節奏急速，不只上班上學要快，連飲食都講求方便快捷。消委會測試了市面上27款不同種類的即食紫菜，檢視其金屬污染物含量和營養價值。結果發現，全部樣本的碘含量豐富，適量食用能幫助保持新陳代謝，但過量食用則有機會影響甲狀腺功能。另外，全部樣本均檢出金屬污染物，7成更屬高鈉，雖然每次食用少量，對健康的風險不大，但消費者需留意食用紫菜時的配搭，家長亦需注意，慎防小童無節制地進食而墮入高鈉陷阱。

消委會於2022年2月至4月從超級市場、百貨公司等地方搜集了27款即食紫菜樣本，樣本每包的售價介乎10至62港元，而每100克的售價則由40.6至386.7港元，價格相差逾8倍。每100克價格最高的為1款零食紫菜，惟其總評分卻是各樣本中最低，顯示紫菜產品的價格高低與品質未必有關。事實上，紫菜天然含有鹽，若於製造過程再添加鹽，會使其鈉含量更高。經常食用高鈉食品，會增加患上高血壓的風險。世衞建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克（約5克食鹽，略少於1平茶匙）。

此外，在27款即食紫菜樣本當中，Ddoddomam 有機紫菜（原味）Organic Kids Seaweed在其標籤鈉份量與實際測試結果的差距最大，差距率為294%。而Ddoddomam的代理商則表示，已向消委會提交了該產品的金屬污染物和營養素測試報告，以及韓國食品藥品安全部簽發的衞生證書。該公司指其測試報告顯示營養素和金屬污染物含量符合本港的《金屬規例》和《技術指引》。然而，由於工廠提供的檢測結果與本會的測試結果有差異，該公司考慮到公眾健康和安全，已將有關商品下架並停止進口，直至調查結束。