消委會首9個月接28宗獸醫投訴　按年升1倍　疑亂收診金藥物費

愈來愈多港人視寵物如親生子女般疼愛，成為「貓奴」、「狗奴」，一旦毛孩患病，獸醫收費普遍高昂，萬一要做手術，動輒需至少數萬港元。消費者委員會今日（17日）表示，今年首9個月共接獲28宗涉獸醫服務的投訴，較去年同期14宗增1倍，亦較2021年、2020年的18宗、21宗投訴為多。消委會接獲投訴包括指有獸醫服務收費欠透明，有個案的診金較報價時高近一倍。亦有獸醫診所為每項藥物設最低收費，但收據卻沒有相關條款，令寵物的主人蒙在鼓裡。

當中投訴人蔡先生帶狗隻到動物診所求醫，醫生建議進行膽囊切除手術等治療，手術後需要於深切治療部觀察數天，報價約需6.5萬港元。蔡先生接受並安排愛犬入院即日接受手術，其後因家中有接受過醫療訓練的人士可照顧愛犬，遂於手術後第3日申請出院，但遭診所拒絕。直至手術後第7日，診所才同意安排犬隻出院，但治療費用高逾12.6萬港元，較報價高近一倍。蔡說，診所從未就任何額外收費跟他聯絡、解釋及徵求同意，並向消委會投訴。B診所回覆消委會表示，蔡先生為犬隻辦理入院手續時，已簽署住院及手術同意書，列明重要事項及所有可能需要的治療及收費，因此診所於治療時並不會再另行徵詢寵物主人之意向，或再作通知。消委會會建議蔡先生可考慮循其他途徑再作跟進，例如可向香港獸醫管理局投訴。

另一投訴人羅太帶愛貓到另一獸醫診所求診，獲處方4款藥物，連診金一共收費1,251港元，但羅太回家後仔細核對收據，發現當中抗敏感藥每粒2港元，處方了5粒，但收費70港元；杜蟲藥劑每毫升2.06港元，處方8毫升應為16.48港元，卻收取了61港元。診所解釋每項藥物均設有最低收費70港元，羅太不接受，並以杜蟲藥劑為例，指出診所收取的既非正確收費，亦非聲稱的最低收費，收據亦沒有任何關於最低收費的條款，認為有隱藏收費之嫌，遂向消委會投訴。診所表示，由於要聘請護士配藥、列印藥物標籤、向顧客解釋藥物功效及說明使用時需注意之事項，因此需要設每項藥物70港元的最低收費，而投訴人繳費時亦沒有對收費提出任何異議。診所又指顧客如有需要，可提供達致最低收費之藥物份量。至於杜蟲藥劑收費61港元是輸入錯誤，即少收投訴人9港元。但診所承認沒有列出最低收費之安排，同意退回抗敏感藥及杜蟲藥劑的差價104.52港元。