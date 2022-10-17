4音樂平台試用後自動收費　消委會籲留意到期日

串流平台播歌已取代購買光碟，成為港人主流的享受音樂的方法，消費者委員會今日(17日)表示，首次實試7個音樂串流平台的服務，發現平台間提供歌曲的質和量、收費，以至客戶服務水平的差異都頗大；以歌庫藏量計，不同平台相差可逾1倍；另外，音質方面，即使消費者願意付出較基本月費計劃高達1倍的費用，選擇「無損」或「高解析」的音質計劃，但如果沒有適當的播放裝置及器材，隨時得物無所用，未必能享受到預期的音質效果。消委會又說，有平台完全沒有提供任何客服的聯絡方法、亦有平台在一個星期後仍未回覆任何查詢電郵。

消費委說，全部7個平台都有提供免費試用服務，然而有4個平台會在試用期後，自動延續服務及收費，用戶如不希望付費，須於訂閱結束前提出終止服務要求，提醒市民在登記免費試用前細閱服務條款，並記下試用到期日等，以便日後取消訂閱。

消委會職員於今年8月至9月以一般消費者身份，訂閱7個在本地營運的音樂串流平台的計劃，檢視服務詳情及收費，亦成功跟其中4個平台確認和核實搜集到的資料。7個平台的歌庫皆包括了本地、華語、日韓、歐美音樂，其中6個平台聲稱收納的樂曲大約為4,000萬首到9,000萬首，差距超過1倍，餘下1 個平台則沒有披露；有6個平台允許用戶在訂閱前查看歌庫及搜尋歌曲，以便在訂閱前尋找最適合的平台。但消委會實試搜尋歌曲功能時發現，部分日韓歌手或歌曲名稱要改以英文或羅馬拼音輸入方可成功尋獲，或會影響用戶體驗。

部分平台亦以「質」作賣點，標榜「無損」甚至是「高解析」音質。有5 個平台提供相關功能，當中4個平台的高解析音樂的位元率(bitrate)最高可達9,216 kbps；餘下1個支援無損播放的平台，但其歌庫中的無損音質樂曲較其他平台少，所顯示的歌曲檔案大小亦時有出錯，該平台的應用程式及網站亦沒有列出音質的詳細訊息，資料透明度欠佳。