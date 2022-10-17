內地經濟受超預期因素衝擊　穩定工業生產保供應鏈

中共二十大新聞中心周一（17日）早上10時在北京舉辦第一場記者招待會，國家發展和改革委員會黨組成員、副主任趙辰昕；國家發展和改革委員會黨組成員、國家糧食和儲備局黨組書記、局長叢亮；國家能源局黨組成員、副局長任京東出席。他們談及內地在經濟工作實踐中遇到的風險和挑戰，比如保障糧食、能源資源和重要產業供應鏈安全。趙辰昕指出要穩定工業生產，堅決避免疫情防控的簡單化、一刀切和層層加碼等問題。

趙辰昕稱，粵港澳大灣區建設實施5年來成效顯著，橫琴、南沙、前海及河套等重大合作平台深入推進，讓港澳居民在內地生活更加便利。發改委未來將聚焦科技創新、產業協同、民生改善等一些重點領域，把橫琴、南沙、前海及河套等重大合作平台作引領，為加快推動大灣區國際科技中心建設，推進大灣區市場一體化發展，把大灣區打造成國際一流灣區。中央始終把支持香港、澳門作為重要的大灣區發展着力點，不斷優化提升中心城市功能，全力支持港澳深度參與大灣區建設。

被問對內地經濟增長的看法時，趙辰昕指出今年以來特別是3月、4月和7月，受外部環境、疫情、極端天氣等超預期因素影響，內地經濟月度之間有所波動。隨着穩經濟一攬子政策果斷推出，工業、服務業、投資、消費等主要經濟指標都在不斷恢復。他強調，內地經濟運行中存在困難和挑戰，但更充滿機遇。面對超預期因素衝擊影響，中國經濟在較短時間內實現了企穩回升，展現出強大的韌性和潛力。供應鏈問題方面，趙辰昕稱要避免疫情防控一刀切等，努力確保工業園區有序運轉，企業能夠正常的生產經營，持續抓好物流的保通保暢，着力做好能源原材料安全保護。

對於中方批准和鼓勵新的外商投資項目的考慮和計劃，趙辰昕稱受全球疫情、國際形勢、跨國投資疲軟等影響，內地吸引外資實現穩中有增、穩中提質的特點。未來內地將進一步加大鼓勵外商投資力度，推動重大外資項目落地，以及優化外資企業務。他強調，未來中國開放的大門只會愈開愈大。經濟全球化遭遇逆風逆流，一些國家想實行脫鈎斷鏈、構築所謂的小院高牆，中國經濟是一片大海，決不被逆風和回頭浪所阻。