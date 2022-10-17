「先買後付」隱藏風險　小心墮免息陷阱過度消費

隨着科技發展一日千里，多種電子支付工具經已普及化，「先買後付」就是其中一種新興的金融產品。「先買後付」是一種分期付款產品，常用於網上及小額交易。「先買後付」的付款期通常較短，大多為三個月。雖然部分「先買後付」平台聲稱提供免息分期服務，但消委會提醒，消費者宜留意當中亦涉及不同名目的費用（例如：延期付款行政費、戶口解凍手續費）及使用條款（例如：退款、終止或暫停帳戶、責任限制、爭議解決安排）。

消委會分別於去年及今年1月至8月，收到9宗及18宗涉及「先買後付」的投訴。投訴內容包括銷售手法、責任問題等。例如商家未有清楚解釋甚麼是「先買後付」平台就誘導消費者開戶，消費者甚至不知道「先買後付」是由第三方提供。亦有消費者表示被無理凍結帳戶後，無法聯絡相關平台。此外，當消費者欲取消交易時，其退款機制亦時常出現問題，消費者致電到平台後，往往只得聊天機械人回應，並未能即時得到協助，亦較難取得退款等。

消委會忠告，無論「先買後付」定性如何，是信貸產品還是付款安排，消費者都需要分期繳交欠款，都是「先使未來錢」。這種消費模式容易令消費者產生假象，高估自己的負擔能力，導致過度消費。尤其是有財務困難、對數碼支付缺乏認識的消費者來說，更應避免不經意地「先使未來錢」，當最後無力付款，除影響信貸紀錄外，更可能陷入不斷借貸度日的惡性循環。最後，消委會建議，消費者若考慮使用「先買後付」分期付款產品，應充分了解「先買後付」的條款和細則，準時繳還欠款，避免墮入過度消費的陷阱。同時亦應仔細了解退款及退貨流程，以及平台有否提供適當的客戶保障。