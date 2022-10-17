國泰9月載客量錄26.5萬人次 較疫情前挫近9成 貨運量跌逾2成
2022年10月17日 12:16
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因管理不善而在全球最佳航空公司排行榜跌出三甲的國泰航空(00293)公布今年9月份客、貨運量數據。該月載客265,845人次，雖較2021年同月增加101.7%，但相比疫情前2019年9月的水平下跌89%。收入乘客千米數按年升102.2%，但與2019年9月相比則減少84.1%。乘客運載率增加26.7個百分點至72.5%，以可用座位千米數計算的運力按年增加27.8%，與2019年 9月相比下跌83.8%。
至於9月運載104,055公噸貨物，按年減少20.6%，與2019年9月相比更跌39.7%。月內的貨物收入噸千米數按年減少28.3%，與2019年9月相比減少38.6%。運載率下跌13.3個百分點至66.4%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少14%，與2019年9月相比減少39.4%。今年首9個月載貨量按年下跌9.8%，運力減少23.7%，而貨物收入噸千米數則跌31.8%。
顧客及商務總裁林紹波稱，在貨運方面，9月份貨運量較去年同期的高水平回落21%。放緩的趨勢是預期之中，公司因而削減貨運運力及長途的只載貨客機航班。
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