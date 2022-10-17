國泰9月載客量錄26.5萬人次　較疫情前挫近9成　貨運量跌逾2成

至於9月運載104,055公噸貨物，按年減少20.6%，與2019年9月相比更跌39.7%。月內的貨物收入噸千米數按年減少28.3%，與2019年9月相比減少38.6%。運載率下跌13.3個百分點至66.4%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少14%，與2019年9月相比減少39.4%。今年首9個月載貨量按年下跌9.8%，運力減少23.7%，而貨物收入噸千米數則跌31.8%。

顧客及商務總裁林紹波稱，在貨運方面，9月份貨運量較去年同期的高水平回落21%。放緩的趨勢是預期之中，公司因而削減貨運運力及長途的只載貨客機航班。