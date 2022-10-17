政府指職安健修例減罰則欠阻嚇力　營運者不應視為成本「計數」

政府修訂職業安全及健康條例，加強罰則。立法會相關法案委員會今日(17日)召開會議，選委會界別議員陳紹雄早前提出3項修正案，當中包括把最高罰款額由1,000萬港元大幅降至600萬港元。勞工及福利局副局長何啟明重申，當局提高罰款旨在增加阻嚇力，和追回通脹。

陳紹雄批評政府未有詳細解釋提高罰則的理據，而工程界盧偉國亦指業界不會把人命當作成本，但提高罰則確實對經營帶來風險。何啟明指提高罰則旨在提升阻嚇力，而非懲罰業界，認為營運者不應該把罰則當作成本「計數」。政府早前亦去信立法會回應，指1,000萬港元的最高罰款額合理，調低將減少阻嚇力，亦有違修例原意。

議員邵家輝同意需加重罰款以增強阻嚇性，但質疑何啟明指需要追回通脹的說法，指「過去通脹係咪增加咗100%」，又指出局方「又將最高罰則由50萬加1,000萬」增加近20倍的理據。何啟明回覆指法例制定至今通脹率約80%，惟通脹並非當局唯一考慮因素。

會上亦有不少議員關注，政府將檢控期由6個月改成12個月的原因，問及是否與人手不足有關。何啟明回應指當局延長檢控期並非因為人手不足，而是因為程序需要時間，例如化驗和實驗室程序，政府並不能控制3天出結果，明白市民希望盡快知道真相，承諾研究壓縮程序。另外，議員李鎮強認為在中小企角度政府又是班主，又是球員，又是球證，關心當局會否考慮提供上訴機制。何否認政府非球員、班主只是裁判，勞工署只是執法角色。