網店突結業　逾百人買冷氣失60萬訂金　議員促設網購冷靜期

一間網上電器零售商「糖心電器」早前以低價促銷冷氣機，並附送安裝服務，惟該公司之後突結業，議員陳恒鑌及葵青區議員郭芙蓉至今(17日)已接到125名市民求助，損失介乎2,000至2萬港元，總涉款約60萬港元。兩人今聯同多名苦主見記者，陳恒鑌指出現時無法律保障網購消費者，促請政府倣效外國訂立網購「冷靜期」。

其中一名苦主吳先生，於今年8月初透過網上平台接觸到涉事店舖，付了5,000元訂金購買冷氣機，其後店方1個月內3度要求改期安裝，最後在同月29日協商退回訂金，惟店舖未有退訂，更於9月失聯。另一苦主陳小姐於9月3日同樣經網上平台廣告接觸到該店，當日及9月5日先後落訂近1.3萬港元，預約同月18日裝冷氣機，惟店方兩度要求改期安裝，又提出可退錢，陳選擇退錢，該店亦告失聯。

陳恒鑌指從上述個案可見涉事店舖營商手法不良，甚至詐騙，又指雖然執法部門處理迅速，但只能治標不能治本，建議政府立法規管預付商業模式，倣效外國訂立網購冷靜期，進一步保障消費者權益。海關於上周五(14日)表示，接獲大量市民舉報後立刻採取行動，以《商品說明條例》「不當地接受付款」罪名方向調查，於上周三(12日)拘捕涉案公司一名35歲男職員，正追緝公司負責人。