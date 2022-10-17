涉無第三保兼藥駕酒駕　28歲男子准保釋押12月訊

警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊前日及昨日凌晨時分在區內進行打擊藥駕及酒後駕駛行動，期間發現1名男司機曾涉及1宗9月發生的「無牌駕駛」案件，並發現該男司機的快速口腔液測試結果對「冰」毒呈陽性。涉案28歲男子被控2項「駕駛時無駕駛執照」、2項「沒有第三者保險而使用汽車」及1項「在體內含有任何濃度的指明毒品時駕駛汽車」。案件今(17日)於沙田裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。署理主任裁判官張志偉將案件押後至12月13日，以待警方進一步調查，並准被告以2萬港元保釋，期間不得離港、居於報稱住址及須每天到警署報到。

報稱地盤工人的28歲被告徐顯俊，他被控於2022年10月15日，在香港新界葵涌葵涌道近燈柱FA6052在道路上駕駛一輛汽車，即展示登記號碼為XG205的私家車，而當時並無持有所駕駛的車輛所屬車輛種類的駕駛執照；及對該車輛的使用沒有備有一份有效的第三者風險保險單或保證單；及當時血液含有指明毒品甲基苯丙胺。

徐另被控於2022年9月11日，在香港新界青衣青葵公路(新界方向)近里程標誌11.1N，在道路上駕駛一輛汽車，即展示登記號碼為XG205的私家車，而當時並無持有所駕駛的車輛所屬車輛種類的駕駛執照；及對該車輛的使用沒有備有一份有效的第三者風險保險單或保證單。

案件編號：STCC 2564,2565/2022