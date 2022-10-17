倡設專責部門管北部都會區　議員冀打造15分鐘生活圈

上屆政府提出新界「北部都會區」發展策略，惟現時仍停留於概念，亦被指未有全盤把握北部都會區的所有用地。有議員今日（17日）就建設北部都會區提出新一輪建議，包括成立相關專責部門、打造15分鐘生活圈等，並強調需以行動落實發展，希望15年內令北部都會區有良好運作。

立法會新界北議員劉國勳發表的報告書，首個建議為成立北部都會區專責部門或機構，並由行政長官或司級官員領導，專門監察北部都會區的項目發展進度，制訂相關產業政策，作為與內地溝通的專門對口單位。另外，他建議以創科為發展產業的北部都會區，應建成以大學城為核心的新經濟發展區，打造科研創新基地。另一方面，劉亦指北部都會區推算至少需要20個鐵路站，政府需增加鐵路覆蓋面，包括元朗南及天水圍北等地方。他亦引述皇后山邨入伙後，繁忙時間交通出現混亂，「好似打仗咁」，因此有必要增加鐵路站。

此外，他提出打造北部都會區成15分鐘便民生活圈，因為相關政策能有助達致自給自足，劉強調好多新界地區因距離問題，「連睇醫生同娛樂都未必做到」，他又指巴黎紐約等城市已將相關生活圈列入規劃。在15分鐘生活圈建設上，他指數碼基建十分重要，建議由政府主導建設5G網絡，因為一旦過分依賴私人電訊應商，對整體發展非好事，而現時新界北電話網絡亦非良好。