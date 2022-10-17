中大四度更新校徽　鳳凰之盡革　紫黃以洞分

2023年為中文大學創校60周年，校方宣布今日（17日）推出嶄新形象的新校徽，顏色仍以金及紫作主調，但不再沿用原有設計中的分割用色，令「鳳」的圖案形態更見清晰靈動。校方指，這次是中大第四度更新校徽，以中大傳統紋章設計為基礎，為大學校徽、標誌及視覺設計元素換上新貌，整體設計更加融和，亦更見時尚簡約。

在正式校徽以外，校方亦設計了供日常應用的簡化版校徽，簡化版省去了下方的校訓絲帶。中大表示，作為形象更新計劃的重要一環，校方以近一年時間聆聽不同持份者對中大的看法及見解，與教職員、學生、校友、校董會成員、公眾、本地及國內外合作夥伴等持份者攜手，共同探索中大的特質與價值。在超過2,200名持份者的積極參與下，大學以這些寶貴意見為基礎，透過更真摯、更完整、更有力的方式呈現屬於中大的故事。

中大校長段崇智表示，在中國傳統曆法中，六十年為一『甲子』，代表一個循環。在堅守中大創校使命以及『博文約禮』精神的同時，校方為大學形象注入新氣象，保留傳統之餘使其更易辨識，更切合現代及未來發展。此外，中大亦推出的新標語「凝聚・締造無限」，靈感正是源自各界持份者與中大之間的非凡凝聚力，以及眾人團結一心貢獻社會的共同信念。