受訪者冀優先處理醫療衞生　關注施政報告會否交代加快社會復常

政府將於本周三(19日)發表新一份《施政報告》。最新的民意調查結果顯示，受訪市民認為政府應優先處理的範疇，以醫療衞生排首位，依次是土地及房屋和政府管治能力。調查機構指醫療衞生得分最高，相信與社會密切關注特首會否在《施政報告》中進一步交代放寬防疫措施，加快社會復常有關。

香港研究協會於10月3至13日以全港性隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1026名18歲或以上市民，以了解市民對《施政報告》的期望，各範疇的優先處理程度以1至5分進行評分，分數愈高代表愈需優先處理。調查結果顯示，優先處理程度最高的3位分別是「醫療衞生」，有3.66分、「土地及房屋」有3.58分和「政府管治能力」得3.52分。反映醫療、房屋及管治問題受到市民大眾的重視。

若以年齡組別作進一步分析，青年（18至29歲）、壯年（40至49歲）及老年（60歲或以上）人士皆認為「醫療衞生」最需優先處理，而青壯年（30至39歲）及中年（50至59歲）人士則認為「土地及房屋」最急需處理，反映青壯年及中年人士的住屋需求最為迫切。該機構負責人促請特首藉發表《施政報告》的機會，就市民關注的議題，尤其是醫療、房屋及管治問題，提出更多切實可行的措施，增強香港發展動能，破解深層次問題，切實改善民生，讓經濟發展成果公平地惠及全體市民。