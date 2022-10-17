院舍修例提高人手及面積比例　業界憂調高入院費長者無力支付

安老院舍人手持續不足，立法會正審議修訂院舍法例的草案，包括60人以上的院舍需「一院一護士」，並要求提高院舍院友的人均面積等，從多方面提高本地院舍的服務質素。有小型安老院舍負責人表示，業界招聘人手十分困難，若修例獲得通過，或需要額外增聘1名保健員和1名護士，擔心最終會因人手不足而面臨結業。

除增加人手比例外，新例亦要求增加院舍院友的人均面積。有安老院舍院長表示，新例下其院舍宿位需由原先的48個縮減至32個，同時院友的宿費亦需增加至少6成，即大約每人每月約1.2萬至1.3萬港元，方可應付租金及人手等開支。惟她表示，其院舍逾9成院友是以政府綜援金來支付院費，擔心將來若需大幅調高院費，許多長者或難以負擔。

安老事務委員會委員李輝指出，新例下長者宿位將會流失，質疑政府是否已做好準備面對有關情況。立法會福利事務委員會主席陳恒鑌就期望，政府能在施政報告中，就增加院舍人手等方面提出支援措施，協助安老業界適應新法例的要求。

勞工及福利局回應修訂院舍法例，指過去曾舉辦課程培訓人手，每年大約有1,400名新註冊的保健員，估計可滿足新例下的保健員人手要求，而未來或視乎情況考慮會否輸入內地護士，或其他醫療人員紓緩人手不足的問題。