掌摑面部及打菲傭肩背　六旬女僱主承認襲擊罪獲緩刑

六旬女僱主涉於今年4月，因不滿菲傭的工作表現而情緒激動，繼而發生爭執，爭執期間拉扯事主的頭髮、掌摑面部及打其肩背，菲傭其後報案。女僱主被落案起訴一項普通襲擊罪。被告早前認罪，今（17日）在沙田裁判法院被判監4星期，緩刑18個月。署理主任裁判官張志偉稱案情嚴重，施襲過程長達30秒，被告過去曾任教師，應明白事理，懂分辨對錯，因此判監是合適的。但考慮到被告病情和須照顧患病的丈夫，以判監6星期為量刑起點，認罪獲扣減後判監4星期，緩刑18個月。

報稱退休人士的65歲被告周靜儀，被控於2022年4月18日，在青衣住所內襲擊女子CAMAN Ruby Funa。辯方求情指，被告須要照顧患病丈夫的起居飲食，在還押候判期間體會到失去自由，深感後悔。被告最近到門診治療精神問題，現時精神狀態穩定，亦獲家人支持。庭上遞上多封被告親自撰寫的求情信，向法庭承諾日後凡事會三思而行，會控制情緒，冀法庭考慮判處一個非監禁的刑期。

裁判官判刑時指，被告雖坦白認罪，但案情顯示被告因不滿事主工作表現而情緒激動，一直對事主呼喝，繼而襲擊對方。僱主在面對不滿意的員工時，可解僱對方，以表達對她的不滿，而非訴諸暴力。裁判官續指，案件是因家中小事而導致，當中30秒的施襲亦不是短的時間，但考慮被告過去任職教師，以及現時須照顧患癌的丈夫，且早前沒有證據顯示曾襲擊事主，因此判監是合適做法，但可以緩刑方式處理。

案件編號：STCC 1929/2022