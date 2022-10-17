疑友人與女友有染　六旬翁持菜刀追斬致死　被告：愈諗愈嬲

六旬地盤工疑因「爭女」問題與朋友爭執，並涉斬死對方，事後被控謀殺罪。涉案地盤工不認罪，案件今(17日)在高等法院原訟庭開審。控方今早讀出開案陳詞，指被告當日趁事主在打麻雀，從後用菜刀斬事主的頸和頭共3至4下，當事主嘗試逃走及坐到地上，被告繼續上前追斬事主，為時約7至8分鐘。控方又指，被告在警誡下，承認他出於憤怒而斬事主，並透露「因為佢之前想追我女朋友」、「我今日見番佢，愈諗愈嬲」。

被告盧禮秋(67歲)，被控於2019年10月18日，在香港謀殺周仕清。控方開案陳詞指，被告與女子「阿娟」於2017年認識，及後發展成親密關係。阿娟在元朗建安樓租有一個單位，並放了兩張麻雀枱，用來與朋友打麻雀，而事主周仕清經常到上述單位打麻雀。2018年中，被告與阿娟因金錢而出現感情問題，被告又懷疑阿娟與事主有染，被告與事主多次爭執，被告又曾報警。案發當日，阿娟去了澳門，惟其他人如常到單位打麻雀，及至下午3時，被告正坐在梳化，事主問他要否打麻雀及抽煙，被告拒絕。事主便與其他人打麻雀，而當時事主正背向被告，其後被告突然從廚房取出菜刀，從後斬向事主的頸和頭，血液隨即流出，事主站起及走到客廳另一邊，嘗試逃離被告，事主又坐到地上和用手保護自己頭部，被告繼續上前斬了事主3至4次，而事主則因大量失血而不再動彈。現場其他人看見被告斬事主，便跑出單位及走到大廈外，約5至10分鐘後，被告走出單位及打電話報警自首。在電話中，被告稱忍受事主已久及已準備接受監禁，他其後返回單位等待警方到場。救護車到場時，事主已失去知覺及躺在血泊，送院後證實死亡。

控方開案陳詞續指，在警誡下，被告指他斬事主，「因為佢之前想追我女朋友，曾經嘈過交」及「我今日見番佢，愈諗愈嬲」。在警署警誡錄影會面中，被告又指事主有欠阿娟錢，而阿娟曾透露與事主發生過性關係。被告稱當日無法控制怒火，故從後用菜刀斬事主頸和頭共3至4下，而當事主逃離，他追向事主及繼續斬，被告又稱他一直在斬事主，甚至不知道到底斬在何處，總共斬了7至8分鐘，其後才洗手及報警。被告又指，他當時腦海一片空白，而他只是想給事主一個教訓，並非打算殺死事主，又指是想斬其肩膀。法醫在驗屍報告中，指事主死因是多處刀傷，在事主頭部及頸部發現12處刀傷，其中4處斬傷導致臚骨有斷裂情況，事主雙臂亦被斬傷，左尺骨動脈及右肱動脈亦被割傷，左手更有兩隻手指被斬斷。

案件編號：HCCC140/2021