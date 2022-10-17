工會反對安老業擴大輸入外勞　籲改善薪酬吸新血入行

近年安老院舍人手持續不足，後日公布的施政報告，政府會如何處理輸入勞工問題備受關注。工聯會今日(17日)表示，堅決反對為安老服務業擴大輸入外勞，並建議政府改善從業員的薪酬及工時等待遇，從根本解決本地護理行業人手短缺的問題。

工聯會職業訓練及促進就業委員會表示，截至2022年6月30日，透過「補充勞工計劃」輸入的院舍護理員已有逾3,300人，加上勞福局在3至5月因疫情而放寬院舍輸入護理員申請，估計未來院舍業的輸入外勞人數可達7,000人，佔現時院舍業聘用護理員總數逾3成5。工聯會副會長陳鄧源指出，如政府繼續為安老服務業擴大輸入外勞，未來安老及殘疾院舍的人手，或有超過一半以上屬非本地勞工，情況將衝擊本地從業員生計。

工聯會職訓就業委副主任梁子穎表示，不少本地勞工因為看好本港護理業的發展前景，而踴躍報讀護理課程，當中更不乏年輕人，惟最後卻因為畢業後的薪酬及工時等待遇不吸引，而選擇卻步。梁舉例指，社署的「青年護理服務啟航計劃」在2015至2020年，合共5個年度的學員有1,158人，惟最終畢業生投身行業的的比例只有29%，約340人。他認為，此反映本港行業待遇差，令青年人不願意入行。醫院診所護理業職工會理事長潘惠賢指出，大量輸入外勞或亦會帶來文化和護理水平差異等問題，如外勞不懂聽廣東話，將難以與院友溝通，認為其護理質素問題有待考究。