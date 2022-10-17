政Whats噏：「自己友」批慢速推審議　 陸頌雄驚到讓埋主席位

喺上月30日召開嘅立法會審議職安健修例草案委員會有好大嘅「火藥味」，多名議員認為委員會主席陸頌雄「趕住通過」而截停委員發言，當進入逐條審議階段時，多名議員離場以示不滿。唔知係咪因為上次激起咗咁大嘅「怒火」，佢今日(17日)喺主持會議時就主動話自己會「寬鬆啲」。不過，撲完呢邊火，嗰邊又起火，同屬一個工會嘅黃國就批評陸「慢速推動審議」，擔心唔知幾時先開完喎。

話說上次會議嘅時候「火花四濺」，唔少議員都同主席針鋒相對。進入逐條審議環節，議員陳曼琪提出追問時，更被陸頌雄截停，引嚟陳嘅不滿離場抗議，之後更加有多達7位議員同陳曼琪離場，包括江玉歡、郭玲麗、龍漢標、邵家輝、李鎮強、陸瀚民及陳紹雄。不過，此情此景今日就再無出現啦，呢班上次離場嘅議員今個會都坐定定。即使邵家輝有疑似違反議事規則嘅行為，越過主席直接追問政府官員，陸頌雄都只係作出「善意」提醒，而邵家輝都禮貌地回覆話「收到」。睇嚟可能真係經一事長一智嘞！

可能因為陸頌雄今日無揸得咁緊，今朝近兩個鐘嘅會議，喺116條條例草案文本入面，淨係完成咗12條嘅逐條審議。但咁就惹「前輩」黃國嘅不滿，佢話陸上個會被人批評「揸車揸太快」，但今次就「慢速推動審議」，關注要開多少會才能完成審議條件，認為若然逐字審議，恐怕要開好多次會咁話喎。

冇料到「自己友」竟然發火，可能搞到陸頌雄好心慌，喺回應黃國時，竟然叫咗黃國做主席，引嚟全場一片笑聲。知道講錯嘢，佢即刻叫番黃國做議員，仲解釋話自己通常叫黃國做理事長，因為黃係工會嘅理事長。

面對黃國嘅批評，陸解畫話明白勞工界關注進度，但強調自己一直係「均速」，一直採用一致嘅標準「盡量畀大家暢所欲言」，又話「相信大家係新選制選出嚟嘅議員，大家都有質素」，提醒議員如果有啲議題，有其他議員提出過類近嘅，就唔好重複喎。