今增407輸入個案　創爆疫以來單日新高　另添4954宗本地病例

新冠肺炎疫情未息，本港單日確診個案已連續5日超過5,000宗。衞生署衞生防護中心公布，本港今日(17日)新增5,361宗確診個案，包括4,954宗本地病例、407宗輸入病例，創下自2020年初新冠疫情爆發以來，輸入確診單日新高。另醫管局呈報多5名患者染疫亡，分別為4男1女，年齡介乎63至96歲，當中2人來自院舍，死者中有3人已接種3劑新冠疫苗、2人已打兩針，第5波疫情至今已累計10,065人離世。

院舍方面，多6間安老院舍及3間殘疾院舍錄得新個案，分別有14及4名院疫染疫，共77及18名院友被列密切接觸者需要檢疫。涉疫院舍包括輝濤護老院屯門分院、位於沙田的嗇色園主辦可誠護理安老院、屯門嘉濤耆樂苑、太子善頤(大華)護老院、太子松齡(德豐)護老中心、石籬頤養軒、灣仔浸信會愛羣社會服務處樂羣樓宿舍、屯門康恩園(I)及葵涌柏齡護理院。

學校方面，由上周五(14日)至今日，共多738間學校呈報1,542宗確診個案，涉及1,329名學生和213名教職員，其中有1,268宗病例在今日呈報。確診病例中有149宗來自幼稚園/幼兒中心、小學佔298宗、中學佔273宗、特殊學校佔18宗。另有16校共18個班別疑現傳播，需要停課7天，其中香港鄧鏡波書院、靈糧堂怡文中學則多於一個班別需要停課。

輸入個案當中，272宗為機場檢測確診、78宗為抵港後第1至3日確診、57宗為抵港後第4至7日確診。變種病毒株方面，Omicron XBB、BA.2.75.2、BA.4.6及BQ.1.1亞系個案，與昨日(16日)一樣維持55宗、4宗、1宗及5宗。而衞生署公共衞生化驗服務處於本月8日至14日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron BA.2.12.1及BA.4/BA.5亞系有關的樣本，分別佔約0.9%及93%。