涉參與2019年政總暴動　9人認罪押後至11.25求情

2019年9月29日金鐘政總外發生暴動，事後有96人被控參與，被分拆成多宗案件處理，再有一宗涉及12人的案件於區院審理。其中一人早前已認罪並還押候判，今（17日）再有9人於開審前承認暴動罪，其中8人須即時還押至11月25日求情，1人則獲准短暫保釋讓其參加畢業禮。餘下2人則不認罪須受審。

12名被告依次是馮嘉文(40歲，電腦技術員）、歐陽志堅（44歲，廣告從業員）、古家華（30歲，測量員）、李德軒（27歲，程式設計員）、張馨文（23歲，學生）、譚宇權（24歲，客戶服務員）、陳澍峰（23歲，學生）、邱偉濤（26歲，商人）、林昊生（24歲，學生）、林耀俊（25歲，學生）、謝達志（30歲，醫生）及陳海蓬（28歲，商人），同被控一項暴動罪。控罪指他們於2019年9月29日，在金鐘政府總部外參與暴動。譚宇權早於上月已認罪，今除馮嘉文及陳海蓬否認控罪外，其餘9名被告均認罪。認罪被告中，除林耀俊續准保釋至周五(21日)外，其他被告則須還押，林的保釋將於周五會被取消。

案情指當日有人發起「全球反極權大遊行」，示威者當日由銅鑼灣向金鐘政總方向進發，雖警方多次警告指有關遊行未經批准，並要求群眾散去，但不得要領。於下午3時後，有示威者開始於政總外集結及堵路，及後便發生暴動。示威者佔據夏慤道行車線，又向政總投擲汽油彈、磚塊等物件、做出破壞水馬等行為。警方後從政總多個出入口衝出並作出拘散，期間分別於夏慤道行車線及車道分隔壆位等，制服及拘捕9名被告。各被告身上分別佩戴防毒面具、頸套及手套等物品。

案件編號：DCCC 240/2021