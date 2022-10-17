過去10年中年女士人口激增13.1%　同齡男性只上升0.4%

政府統計處今日(17日)出版2022年10月號《香港統計月刊》，當中包括專題文章「2021年女性及男性的特徵」，按年齡及性別組別分析，在2011年至2021年期間，45至64歲的女性人數大幅上升13.1%至1,260,796人，同齡男性人數則只上升0.4%至1,070,974人。

另一方面，65歲及以上女性及男性人數分別上升了52.8% 及55.7%。儘管後者的升幅較大，2021年的女性長者數目(768,520人)仍較男性長者數目(682,338人)為多。而由於生育率持續處於低水平，15歲以下女性及男性兒童佔該性別人口的相應比例分別由2011年的11.3%及12.9%下降至2021年的10.6%及12.3%。

此外，人口遷移也是近10年引致香港人口結構轉變的重要因素。較多的女性單程通行證持有人從中國內地來港，令性別比率(按每千名女性計算的男性人數)由2011年的939下降至2021年的910。不同年齡組別的性別比率亦有差異，在2021年，30歲以下的年齡組別的性別比率高於1000，即男多於女；而30歲及以上的年齡組別，性別比率均低於1000，即女多於男。