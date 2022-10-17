議員提修訂案　擬增膠袋徵費至兩元　環保署稱棄置減幅達40%

港府擬於年底起調高膠袋徵費0.5港元至1港元，但有議員指加至1港元的成效存疑，認為應加至2港元。根據立法會今日(17日)公開的議程顯示，議員謝偉銓會於周三(19日)起審議修訂《產品環保責任條例》附屬法例涉及塑膠購物袋收費的議案時，提出修訂草案，將每個塑膠購‍物袋的收費上調至2港元。

若修訂草案獲通過，年底的膠袋徵費將由1港元加至2港元。環保署向東網表示，基於市民過往使用膠袋的習慣和數量進行內部估算，該署估計加徵費至1港元可以減少25%的膠袋棄置量；而如果將最低收費水平提高至2港元，估計減幅則約為40%，多加1港元後，棄置量相差達15%。而環境及生態局早於7月時已同意將膠袋最低收費水平提升有助進一步鼓勵市民減少使用塑膠購物袋，對加價持開放態度，會接納議員在立法會會議上動議修訂最低收費水平至1港元以上，變相膠袋徵費或增至2港元，但需視乎議員取態。

另外，膠袋徵費於年底亦將取消目前兩項豁免，包括「盛載冰凍或冷凍食品」以及「完全載於非氣密包裝食品」。而「用作包裝的膠袋」及「隨服務提供的膠袋」兩項豁免將會保留。散裝食品例如無包裝蘋果，以及用紙局部包好的麵包等非氣密包裝的食品，則每一單交易，限提供一個免費膠袋。