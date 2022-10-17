涉就水警總督察殉職發布煽動言論　前警員就手機呈堂提爭議

水警女總督察林婉儀於去年9月在沙洲對開海面執勤、追截走私快艇時墮海失蹤，及後被尋回遺體。一名時任軍裝警員在警方的Facebook貼文留言「換黑色（頭像）啦，水記女幫板（辦）應該死咗喇」及「不過係抵死」，又轉載立場新聞有關林督察墮海的報道，並加「最好就死x埋啦」等等評論，因而被控煽動罪。該名前警員不認罪，案件今（17日）在西九龍裁判法院開審，由於辯方爭議被告在非自願的情況下交出手機密碼，因此反對將被告2部手提電話及電話內容呈堂，法庭首先處理以上「案中案」事宜。

現報稱無業的26歲被告崔駿民，被控於2021年9月25日至28日期間在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在facebook發表公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛或引起香港居民間的不滿或離叛。辯方就反對將手機呈堂時指，被告在9月29日凌晨下班交還裝備後，被時任重案組偵緝警長鄒偉健等要求交出手機，指他違反警隊紀律。鄒直接從被告手中取走手機並要他交出密碼，被告詢問發生何事，但鄒指是被告上級要他服從命令，否則加控他違反指令。鄒又問被告身上還有沒有其他電子產品，被告便將另一部手機及密碼交給他。被告同日即錄取紀律覆檢口供及被停職。警方於同日將2部手機交還，但沒有向被告施行警誡。2021年10月15日，警方正式拘捕被告，被告當時並無提供手機密碼。

網絡安全及科技罪案調查科黃明浩警長作供，他在2021年9月28日，在警方Facebook專業發現一個名為「Chun Chui」的帳戶留言，黃認為該2個留言與其他很不同，是負面內容，黃懷疑留言者有其他目的。黃點擊該帳戶，發現被告與其車輛連車牌號碼的合照。重案組偵緝警長鄒偉健作供指，他向被告檢取共2部手機，被告向他提供手機密碼，鄒檢視手機後指示同事用相機拍攝部分內容。

案件編號：WKCC 4617/2021