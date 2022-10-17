承認2019年旺角藏武器企圖破壞　2人分別判囚半年及社服令

2019年10月27日，尖沙咀一帶爆發警民衝突，當日有1男1女因管有士巴拿、噴漆及雷射筆等物，在事發相隔2年8個月後，被控管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪，以及在公眾地方管有攻擊性武器罪。2人早前認罪，還押至今（17日）在九龍城裁判法院，分別被判監禁6個月，以及240小時社會服務令。

案情指，當日有網民發起「追究警暴」集會，示威者佔據亞皆老街及染布房街交界。警方到場後，示威者逃跑。馮詩詠（18歲、學生）被捕後被搜出1把長約16厘米的士巴拿，梁翰堯（25歲、學生）則被搜出士巴拿、黑色噴漆及鉗等物品。

裁判官指，馮於案發時只有15歲，中學成績優異且獲芬蘭赫爾辛基大學取錄，後因疫情影響而返港，轉讀香港大學化學系。裁判官認為馮的背景正面，為更生付出非一般的努力，拘禁式刑罰對她有毀滅式影響，最終判處她最高時數的社會服務令；就梁的判刑，裁判官指他於內地出生，需跨境上學，後來克服困難考進中文大學護理系，並立志回饋社會。考慮到案件有延遲檢控，窒礙被告的努力更生，可作為減刑因素，最終判梁監禁6個月。

案件編號：KCCC 1546/2022