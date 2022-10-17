高銀餐飲集團拖欠9月份強積金供款　涉及款額約11萬元

屢傳財困的高銀金融主席潘蘇通及高銀金融旗下公司早前遭入稟清盤後，高銀金融中心亦被接管人出售，業權日前正式易手，而高銀集團旗下高銀餐飲亦終止營業。積金局表示，高銀餐飲集團拖欠9月份的強積金供款，涉及款額約11萬港元，受影響員工約50人，該局會立即為僱員向僱主追討。至於10月份供款，如僱主未有在供款日(即11月10日)或之前供款，該局亦會採取追討行動。

積金局高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，已經主動聯絡工會，並與工會合作，以便就拖欠強積金供款為受影響員工提供協助。積金局會為受影響員工提出民事申索，追討被拖欠的強積金供款。如該公司最終被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出欠債證明。

根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員(包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員)登記加入強積金計劃，並依法定期供款。積金局呼籲，若有受聘高銀集團旗下餐廳的員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即透過積金局熱線2918 0102或電郵mpfa@mpfa.org.hk與積金局聯絡，以便局方跟進並提供協助。