科學園試驗自動駕駛車　下月起分階段試行　料明年初開放予公眾

常見於科幻電影內的無人駕駛車輛，即將在科學園出沒！香港科技園公司今(17日)宣布，與園內科創公司合作推出先導試驗計劃，將暫定安排自動駕駛車輛在白石角科學園園區的東、西大道的路線試行。該計劃已獲運輸署批准，並分兩個階段試行，首階段最快下月起開始，先讓園區公司及員工預訂使用；次階段預計於明年初，安排讓公眾人士在周末親身試坐。

據科學園交代，自動駕駛車輛約高2.2米、長4米，採用後輪驅動，最多可載8人，包括1名合資格操作員，而時速可達每小時30公里；每次充電約3小時，續航距離長達160公里。該車輛內置冷氣及顯示屏，並支援車聯網系統及5G網絡，而全車共有11種不同種類的感應器，包括光學雷達、超聲波感應器、實事動態技術感應器及人工智能相機等，可能偵測70米內的行人、物件、車輛。電車日常以自動模式運作，而操作員亦可因祇路面情況隨意設換自動模式和手動模式；倘遇上緊急情況，亦能經「緊急煞車按鈕」停車，避免車輛失控。

是次試驗計劃模擬在智慧城市中，為道路使用者往返公共交通運輸系統，提供「首程」及「尾程」的關鍵車輛接駁服務。試行期間所收集的數據，經整合後將配合交通運輸數據作分析，以協助自動駕駛車輛長遠發展和應用。香港科技園公司行政總裁表示，相信計劃為創新者提供更先進的測試環境，有助促進自動駕駛產業的發展，進一步實現香港智慧城市願景。