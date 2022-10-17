承認於員工衣帽間裝機偷拍心儀女同事　店舖經理獲判1年感化令

男店舖經理在員工更衣室內，偷拍心儀女下屬的更衣過程，並在事敗後選擇告白，表示對她有好感。但是女方受驚嚇到辭退該份兼職工作，並報警處理。該店舖經理早前承認一項窺淫罪，今日（17日）在西九龍裁判法院接受判刑。裁判官引述報告，表示被告有悔意，故採納感化官建議，判處被告12個月感化令。

45歲被告黎超然，為新都會廣場3樓「實惠家居」的店舖經理，42歲的女事主X則是該店的兼職員工。案情指，今年3月29日，X如常上班後到該店的更衣室內換制服，期間發現一個帶有洞口的紙皮箱，並在紙盒內檢獲一部處於拍攝狀態中的華為手提電話。X立即向一名女經理求救，但被告搶先要求處理偷拍事件。 及後，被告將X帶到貨倉內。他先承認該部華為手提電話是屬於他，並表示對X有感覺，故自去年10月已開始偷拍X，X受驚及報警。被告在警誡下招認，因一時衝動而偷拍X，並承認過去曾經偷拍相同類型影片多達30次，不過他已在該次事件敗露後，將該些影片悉數刪除。

案件編號：WKCC 2706/2022