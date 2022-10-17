全港打擊販賣大麻行動　7日拘38人檢6700萬元貨

警方毒品調查科一連7日(10日至16日)聯同5個陸上總區，展開「沙鷗」反毒品行動，在全港各區執行針對大麻及相關製品之拘捕行動，破獲35宗毒品案件，拘捕31男7女(19至60歲)。同時，警方檢獲共重約310公斤不同種類的毒品，包括大麻、四氫大麻酚（俗稱THC）產品、標榜只含有大麻二酚（俗稱CBD）成分但懷疑含有THC的產品、可卡因、海洛英、二甲基色胺（俗稱死藤水）、迷幻蘑菇、毒郵票等毒品。起出的毒品市值約6,700萬港元，當中大麻數量最多，共重約300公斤，市值約6,300萬港元。

警方關注有犯毒集團透過不同網上社交平台出售大麻及美化吸食大麻行為，聲稱吸食大麻可以抗壓或者抗抑鬱；加上有海外國家將消遣用大麻合法化，令年輕人誤以為大麻無害，因此重申大麻是毒品。吸食大麻會對健康造成嚴重傷害，包括上癮、產生幻覺、專注力下降等不同負面影響。而大麻衍生物THC，亦會對身體帶來相同禍害。因此，這次行動亦對網上售賣大麻作針對性打擊，此類案件在整個行動中有11宗，有13人被捕。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，吸食或者管有任何危險藥物均是犯法，最高可以被判罰款100萬港元及監禁7年。製造危險藥物及販運危險藥物更屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。