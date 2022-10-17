多50廈納強檢　屯門湖康警察宿舍再上榜

再增50個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(17日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該50個地方的人士，須於明日至後日(18日至19日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.柴灣興民邨民富樓

2.馬鞍山恆健街8號錦暉苑

3.將軍澳寶明苑寶柏閣

4.薄扶林華富一邨華樂樓

5.慈雲山慈安苑安欣閣

6.上水彩蒲苑彩碧閣

7.觀塘安泰邨明泰樓

8.紅磡碧麗花園1座

9.將軍澳峻瀅II第2座

10.將軍澳新都城1期3座

11.葵涌葵馥苑安葵閣

12.將軍澳日出康城領都1座(左翼及右翼)

13.新蒲崗采頤花園1座

14.荃灣海濱花園海明閣

15.觀塘樂意園2座

16.鴨脷洲海怡半島豐景閣

17.大圍嘉田苑嘉祺閣

18.旺角彌敦道760號東海大廈

19.上水彩園邨彩華樓

20.葵涌怡峰苑豪峰閣

21.深水埗怡閣苑怡建閣

22.北角城市花園4座

23.青衣美景花園9座

24.藍田滙景花園8座

25.牛池灣瓊山苑瓊琚閣

26.天水圍嘉湖山莊景湖居3座

27.馬鞍山富安花園17座

28.將軍澳慧安園4座

29.屯門新圍苑新順閣

30.長沙灣宇晴軒6座

31.觀塘順利紀律部隊宿舍7座

32.九龍城君柏3座

33.北角銀幕街1號海景軒

34.小欖帝濤灣海琴軒10座

35.鰂魚涌惠安苑E座

36.鰂魚涌鰂魚涌街123號太隆樓

37.馬鞍山雅典居6座

38.屯門屯門湖康警察宿舍2座

39.鰂魚涌太古城東海閣

40.鰂魚涌太古城燕宮閣

41.大圍景田苑冰心閣

42.香港仔福群大樓B座

43.藍田滙景花園9座

44.柴灣新翠花園2座

45.鴨脷洲漁安苑彩安閣

46.青衣青泰苑寶泰閣

47.青衣青華苑華豐閣

48.屯門翠寧花園3座

49.屯門新圍苑新凱閣

50.沙田帝堡城2座