商會代表指港有危亦有機　與新加坡屬良性競爭

香港疫情稍為放緩，惟抗疫政策一直進退失據，人才有流失勢頭；相反新加坡近日積極搶攻，各界憂慮本港頓失優勢。有政黨就此與新加坡香港商會代表，今日（17日）與商務及經濟發展局會唔。該會會長陳文平事後指香港仍有得天獨厚優勢，強調香港與新加坡為合作關係，屬良性競爭，兩地形同馬拉松一樣，為自己同自己競爭。

於26歲移民新加坡，本身為香港人的陳文平指出，在投資角度上，香港市道確是已跌至谷底，但他強調有危就有機，加上香港底子好，日後開放與國際連接後，定必促進旅遊業及投資。他表示，香港與新加坡是互相合作關係，屬良性競爭的推動力 ，形容為「讀書都會互相考第一。」他又指正籌組高端領袖商貿團來港，包括實地考察等，來港尋找機會，以便進入中國市場。

在入境檢疫政策上，他指做生意的人，當然期望香港推行「0+0」，但過去的「3+4」及「0+3」亦是一個好大突破，大家都願意來港。至於議員陳學鋒則提就香港要盡快推行大型國際活動，而議員周浩鼎則稱「塊餅好大，香港同新加坡一齊去食」，指當地的商業機構對中國有好大興趣 。