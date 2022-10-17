Tesla試車變偷車案　在逃泰籍男「買家」終落網

一名女子上周五(14日)在網上平台放售Tesla電動車，未料兩名「買家」在交收時驅車而逃。警方在案發當日拘捕3名男女(15至18歲)，包括其中一名「買家」，並起回涉事Tesla。將軍澳警區重案組接手跟進，昨日(16日)凌晨再在沙田石門拘捕一名25歲泰國籍男車房職員，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「爆竊」，相信他是當日露面的「買家」之一，並懷疑趁女賣家不為意，潛入她的住所偷走Tesla車匙。而警方亦從其身上搜出另一條懷疑失車車匙，另於附近路邊尋回另一宗案件的失車。

警方經了解後，發現被捕人士涉嫌與今年9月至10月發生的多宗案件有關，分別為將軍澳及元朗八鄉的3宗利用網上買賣平台干犯的「以欺騙手段取得財產」案、1宗在長沙灣的「未有付款而離去」案，以及一宗在黃大仙的「以欺騙手段取得財產」與「未獲授權而取用運輸工具」案。就長沙灣的案件，他懷疑無在油站付款入油；至於黃大仙的案件中，他擅自駕走車房顧客的座駕，冒充車主賣車及騙取1,500港元訂金，得手後去如黃鶴。被捕人士現正被扣留調查。

上周五下午約5時，警方接獲一名女子報案，指自己早前在網上平台出售一輛Tesla Model S電動車，期間獲兩名「買家」主動接洽，並敲定當日於西貢交收。兩名「買家」應約現身，初時並無異樣，至試車才賊相畢現，趁機驅車逃去。警方透過該車的GPS定位功能，旋即鎖定失車位置，掩至美孚一停車場埋伏，終拘捕現身取車的兩名18歲青年和一名16歲少女。