離家失蹤六旬婦 大圍樹上上吊亡
2022年10月18日 00:17
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女事主於大圍美松苑離家後失蹤。
一名姓梁(69歲)婦人於昨日（17日）上午11時許，離開沙田大圍美田路美松苑盛松閣的寓所後未再露面，其家人同日報警求助，警方亦發相及呼籲市民協助尋人。及至昨晚9時許，梁婦被發現在住所附近的美田路63號一棵樹上用尼龍繩上吊。
消防接報到場將事主解下，惜證實她當場死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，事件原因有待調查，死因須待驗屍後確定。
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醫管局精神健康專線： 2466 7350
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