離家失蹤六旬婦　大圍樹上上吊亡

一名姓梁(69歲)婦人於昨日（17日）上午11時許，離開沙田大圍美田路美松苑盛松閣的寓所後未再露面，其家人同日報警求助，警方亦發相及呼籲市民協助尋人。及至昨晚9時許，梁婦被發現在住所附近的美田路63號一棵樹上用尼龍繩上吊。

消防接報到場將事主解下，惜證實她當場死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，事件原因有待調查，死因須待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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