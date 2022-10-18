3號風球中午前維持　幼稚園今日停課

3號強風信號仍然生效。天文台今日(18日)上午4時45分指，影響華南的東北季候風正逐漸增強，在東北季候風與納沙的共同影響下，本港仍然普遍吹強風，高地間中吹烈風。3號強風信號會在今日中午前維持。教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課；社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。

天文台稱，預料納沙會逐漸遠離本港，本港的風力不會顯著增強，改發8號烈風或暴風信號的機會較低。與納沙相關的外圍雨帶正為廣東沿岸帶來驟雨，受東北季候風影響，該區日間氣溫會顯著下降。海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

上午6時，颱風納沙集結在香港以南約420公里，預料向西南偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部及中部。

天文台預測本港今日吹北至東北強風，高地間中吹烈風。多雲，有驟雨。市區氣溫由初時約23度，逐漸下降至最低約19度，新界再低兩三度。海有大浪及湧浪。展望未來一兩日風勢頗大。周三(19日)有幾陣驟雨，早上仍然較涼。周四(20日)短暫時間有陽光。