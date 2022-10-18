中大植物館建立3D植物果實種子資料庫　呈現300種標本立體結構

香港中文大學生命科學學院胡秀英植物標本館團隊建立了一個創新的3D植物果實種子資料庫，結合植物分類學及數碼攝影測量法，以3D模型呈現300種植物標本果實及種子的真實立體結構、大小和顏色，為本地植物鑑定、生態調查和瀕危物種保育工作提供參考依據。有關3D模型建立過程及成果已發表於科學期刊《PLOS ONE》。

中大胡秀英植物標本館館長劉大偉及其團隊花兩年時間，以「運動推斷結構」技術為300多種植物建立3D模型，其中200多種為本地原生植物。每個植物標本需要拍攝90至100張相片來建立3D影像，其後再將每個模型與已鑑定的植物標本比對，確保準確性。資料庫現已開放使用，讓學術及教研人員、公眾在毋須安裝任何輔助軟件下，可直接於電腦及手機觀看植物果實種子的360度影像，並可自由旋轉和放大觀察3D模型。用家更可透過高解像度的3D模型，檢視小至1毫米的植物結構特徵，例如樹葉或種子紋理，像真度猶如觀察實物。

劉大偉表示，這些3D模型具備科學研究及引用價值，有關植物標本及果實種子永久保存於標本館的檔案室，未來亦會將更多本地原生植物標本納入資料庫。是次項目不但展示了運用嶄新技術於植物學研究的可行性，更可用於植物品種及瀕危物種鑑定，以及作為STEAM教學的教材，讓不同界別受惠。