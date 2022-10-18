東方日報A1：本報追查禍水　阻散播類鼻疽

奪命類鼻疽肆虐深水埗區，傳染源頭至今未明！雖然部門封嘴，但本報追查愈揭愈多，深水埗3個月內發現的15宗類鼻疽個案中，已有4名患者死亡，佔今年該病共有6宗死亡個案中近70%。本報同時接獲區內知情人士報料，指香港大學微生物學系講座教授袁國勇團隊曾到區內調查傳播源頭，並在一名患者的家居水龍頭發現可傳染類鼻疽的伯克氏菌，但暫未能確定「禍水」傳染源是大廈供水或水管，因患者有可能在起居環境留下該菌。

深水埗接二連三出現類鼻疽個案後，衞生防護中心人員曾在區內多處抽查樣本，但調查工作沒有突破。近日，事件廣為關注後，衞生防護中心再加強調查，有區內知情人士向本報稱，在袁國勇團隊人員加入後，當局近日的調查疑取得驚人發現，其中一名患者的家居水龍頭樣本發現伯克氏菌，該菌亦是類鼻疽的始作俑者。不過，調查人員至今未能確定是否該單位供水或水管藏菌，因患者居住於此，環境樣本有惡菌不為奇。

本報曾向袁國勇團隊查詢事件，但他拒絕透露詳情。而了解事件的知情人則稱，調查隊伍不但檢取了患者家居樣本，亦就深水埗近月的環境變化進行調查。

對於患者家居水龍頭被發現有伯克氏菌，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，水龍頭及供水應不是傳染源。他解釋，伯克氏菌一般生長於靜止的環境，如泥土，水則一般是俗稱死水的靜止水，無論是大廈水箱、家居水龍頭或水管等，水都是經常流動的，不符伯克氏菌的生長環境。

他強調：「伯克氏菌不同於退伍軍人菌，後者有生物附着特性，會附着水管生存；但伯克氏菌則在靜止狀態才能生存。」若以水環境分析，梁認為靜止的山澗水較水管供水等更易讓伯克氏菌存活。

衞生署表示，衞生防護中心已就居於深水埗區的個案進行流行病學及環境調查，初步調查顯示，患者絕大部分有已知長期病患或免疫力弱。患者的家居接觸者並沒有出現病徵。個案發病前沒有到訪相同的地點或場所，亦沒有飲用未經煮沸的水。衞生防護中心已於區內及病人居住的大廈進行環境調查並採集環境樣本（包括泥土、水樣本和環境拭子樣本等），暫未發現有陽性結果。有關流行病學調查及化驗仍在進行中。

《東方日報》於本月12日獨家踢爆深水埗爆發類鼻疽惡疾後，引起廣泛關注，希望可助防止惡菌散播，政府稍後公布，醫院管理局今年接獲了29宗人類感染類鼻疽個案，涉及21男8女，年齡介乎42至93歲，20宗居於深水埗區，其餘病人居於觀塘、黃大仙、西貢、葵青、東區和油尖旺。19名病人已出院，4名病人仍然留醫，6名病人已離世，涉及4男2女，年齡介乎54至93歲，當中5人為長期病患者。

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