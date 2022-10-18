12歲小提琴手獲國際獎政府不聞不問　家長轟培養人才缺支援

香港人才流失嚴重，有說「青年興則香港興」，而今屆政府上任時表示會着重青年發展，又成立民政及青年事務局，但如今青年發展藍圖遲遲未出，亦未見政府對青年多元發展的支援政策。年僅12歲的小提琴手周汝樺分享自身在香港踏上專業演奏家道路的經歷，形容小提琴「係我個life」，惟其母指政府缺乏資源支持香港青年小提琴手，未來只能見步行步。議員陳穎欣亦嘆息稱希望「唔使行到嗰步，要將獨女送到國外培養」，亦盼政府在吸引其他人才之外，也要留住香港青年人才。

今年8月，汝樺在德國國際小提琴比賽「Kloster Schöntal International Violin Competition」中獲得所屬年齡組別的亞軍，是唯一一個香港、甚至是亞洲範圍內的人獲得此等殊榮。她從6歲開始接觸小提琴，其母指家庭全力支持女兒的小提琴路，甚至為了讓女兒參加國際比賽和有更多練習小提琴的時間，而從傳統學校轉至國際學校，周媽媽指傳統學校不能接受請3個星期假去比賽，汝樺需要周旋在學業和演奏之間。

在德國小提琴比賽，他們花費了5至6位數的旅費，為使表演呈現的效果更好，周媽媽不但請汝樺的老師伴奏，更從韓國租借一部有約300年歷史的小提琴，而以上種種的花費均由家庭負擔，即使屢獲殊榮，政府卻無任何資助，作為關注青年發展的民青局甚至對香港青年在國際比賽獲獎毫不知情。汝樺目前僅獲得香港演藝學院的獎學金贊助，但演藝學院本身亦要與政府周旋資金問題。周媽媽嘆道，其實演藝學院的師資優良，但缺乏資源。政府不單止直接資助做得不夠位，周媽媽也認為香港缺乏大型公開演奏場地，甚至香港管弦樂團也偏向邀請外國演奏家而非本地人表演。

被問到在國外比賽經歷，汝樺把自己與歐洲小提琴手的經歷作對比。她表示，外國的小朋友有更多的演奏機會，所以他們能夠擁有頂級的樂感，但自己則沒有很多演奏經歷，她也希望有更多機會出去表演，為港增光。周媽媽也稱，認識一個有天分的青年，但其家長認為看不見出路，也不希望花費大量資源培養後，小朋友只能當教小提琴的老師。她又指其實汝樺是相對幸運的小孩，而坊間的音樂興趣班和師資都參差不齊，更難踏上專業道路，她又指香港在培訓資歷認證、行業發展和銜接教育等方面都不足。

周媽媽認為青年需在12到13歲前打好演奏根基、決定發展道路，但香港目前的條件難以做到。被問到若要走專業道路，是否需要前往國外深造時，周媽媽回應因汝華是家中獨女，她也不捨得，但未來會去準備更大的國際比賽。

陳穎欣指香港音樂界和青年演奏家的發展，香港缺乏清晰藍圖和產業去推廣音樂，笑稱香港應有「全民音樂節」，就像體育推廣要普及化、盛事化及產業化等。她又指之前嘗試為香港中國國術龍獅總會尋找地方興建訓練場地時，因涉及跨局決策和土地用途問題而一直未成事，像這種團體和周媽媽個人根本沒有時間和財力去與政府交涉。她希望政府除了吸引其他人才之外，也要留住香港青年人才。汝樺最後也對其他希望走專業演奏道路的青年人寄語，「你行到呢步就繼續行」。