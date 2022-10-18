市民樂見「0+3」　惟輸入急增成隱憂　港府大意恐引新變種入關

港府放寬入境檢疫至「0+3」已逾3周，當局指本港經濟及國際活動日漸恢復，市民亦樂見防疫鬆綁後有更多活動空間。港府認為措施有正面效果，日後在可行情況下，將再次放寬並推出新措施，惟重申要留意疫情變化，希望市民理解。

「0+3」實施以來，10月機場出入境數字平均按月升1.5倍，以非港人來港亦升1.4倍，眼見航空公司展開招聘，有信心機場出入境人士會接連上升。惟當局亦留意到輸入個案數字攀升，放寬前輸入個案佔2.7%，現時已升至5%，比例急增1.5倍，昨日(17日)更錄得自疫情以來最高單日輸入確診，當局會留意有何影響。

當局設計「0+3」時，傳播率應在1以下，並持續下跌，但現時數字重上1.3，傳播率顯示確診率增加，而重症和死亡率亦隨之提高，當局要作出平衡決定如何有序地與世界接通和開放。另外，有新的變種病毒株在香港出現，雖傳播力更高，但嚴重程度無太大變化，重申會留意事態發展。

問及港府會否考慮使用緊急法處理免針紙，政府發言人指出，免針紙問題現已進入司法程序，故不會評論，強調政府所有措施都是希望壓低疫情，希望市民遵守防疫措施。若任何有市民違反，會嚴重破壞防疫效果，影響其他奉公守法市民，重申會嚴肅跟進違法行為，免針紙事宜會待法庭作出裁決後再跟進。港府亦不忘再次谷針，呼籲市民接種疫苗，認為打針是集體行動，可有效保護社會。