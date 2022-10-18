律師陳子遷被「私了」案　4被告還押至11.4判刑

律師陳子遷前年5月在銅鑼灣街頭，疑因譴責示威者破壞店舖，而被大批人士「私了」，有人更威脅若陳報警就會打死他。陳終被打至大量出血，身體多處須縫針。4名涉案男子事後被起訴，其中3人於開審前承認參與非法集結及蓄意傷人罪，餘下1人亦在審訊中途承認暴動及蓄意傷人罪，案件今（18日）在區院開庭處理。法官聽取辯方求情陳詞後，下令4人還押至11月4日判刑，期間為3名成年被告索取背景報告，另為現年17歲的被告索取勞教、更生中心等報告。

4名被告依次是唐健幫（33歲、貨車司機）、譽韋崙（27歲）、鄭學洺（25歲）及姓王青年（17歲）。其中唐被控於2020年5月24日，在禮頓道及加路連山道一帶參與暴動，及意圖使男事主陳子遷身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。他原本否認控罪，並爭議警誡會面可否呈堂。法官上周五（14日）裁定警誡可呈堂，控罪表證成立後，被告便改為認罪。其餘3人則承認參與非法集結及蓄意傷人。

今日首先處理首被告的同意案情。案情顯示，有片段拍攝到首被告向事主拳打腳踢，被告警誡稱因遭事主責備，感到憤怒，見其他人施襲便加入。他是後來才知道受襲者是律師。求情方面，代表第3被告的大律師指，被告是受社會氣氛影響，而衝動、鹵莽犯案，事件屬即興，沒有預謀，過程中沒有使用武器。第4被告代表大律師則指，被告年輕，希望法庭接納本案是單一事件。另外，控方透露，第2被告有襲警案底。

案件編號：DCCC 65,66/2021