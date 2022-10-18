涉向工人索回佣　工頭否認全部控罪　排期至明年初再訊

廉署早前接獲貪污投訴，指基督教聯合醫院擴建項目分判商1名前「工頭」，涉嫌向4名工人索取及收受非法回佣共約2.5萬港元，以協助他們獲聘用及在工作上得到優待。他被控3項串謀使代理人接受利益罪及1項代理人索取利益罪，今天(18日)在觀塘裁判法院否認全部控罪。控方預計傳召8名控方證人，辯方則除被告外，無其他證人。辯方透露將會挑戰控方部分證人的可信性。署理主任裁判官陳慧敏將案件排期至2023年1月30日進行為期2天審訊，期間准被告以原有條件保釋候審。

44歲被告蔡偉東，報稱建築工人，被控3項串謀使代理人接受利益罪名及1項代理人索取利益罪名。3項串謀使代理人接受利益罪指，被告於2020年12月1日至2021年5月28日期間，在不同日子分別串謀3名工人，即施少忠、黎青松及陳偉，使被告無合法權限或合理辯解而從該3名工人接受非法回佣共約2.5萬港元，作為協助他們獲聘用及繼續聘用的誘因或報酬。餘下1項控罪指，被告約於2021年5月24日，無合法權限或合理辯解而向林小東索取利益，即每個工作天100港元的非法回佣，作為在工作上傾向或保持傾向優待林小東的誘因或報酬。

案件編號：KTCC 967/2022