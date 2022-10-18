東網揭類鼻疽奪6命　議員轟衞署臭屎密冚　疫情消息靠傳媒發布

類鼻疽病菌襲港，來勢洶洶！東網接獲深水埗區內知情人士報料，指香港大學微生物學系講座教授袁國勇團隊曾到區內調查傳播源頭，並在一名患者的家居水龍頭發現可傳染類鼻疽的伯克氏菌。衞生署高級醫生(健康促進)楊芊芊今日(18日)出席活動時卻表示，有關部門已採取逾100份樣本，包括8份泥土樣本、42份水樣本及26份拭子樣本，而8份泥土樣本和26份拭子樣本均沒有發現伯克氏菌。楊沒有提及在患者的家居水龍頭發現伯克氏菌一事，只表示其餘樣本則仍在化驗當中，而且仍未找到確切的源頭，卻表示白田邨的類鼻疽確診個案是較多。

楊今日出席於石硤尾社區會堂舉辦類鼻疽資訊講座，有參與的市民陳女士表示，政府現在才舉辦有關講座，算是比較遲發放相關資訊。有到場聽講座的議員指，很多時都是從傳媒中接收類鼻疽消息，希望政府如有最新類鼻疽消息，可以第一時間通知市民。

近日颱風吹襲本港，且大雨連綿，亦增加類鼻疽爆發的可能性。事實上，署方亦表示，颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽病菌有機會暴露於地面上，並隨強風或暴雨令類鼻疽菌更容易散播。有見及此，衞生署建議尤其是長期病患人士，於暴雨後應避免接觸泥土或泥水，以免感染類鼻疽菌。不過，在答問環節時，隨即有居民質疑此建議是否可行。一位在場居民表示，如果在落完大雨後，萬一要參加其他活動，是否亦要立即回家洗澡，中止自己的行程，引來部分居民的回響。

另外，今年暫共接獲29宗人類感染類鼻疽個案，21男8女，年齡中位數為70歲，20宗個案居於深水埗，當中17宗在8至10月錄得。有6名病人已離世，均是免疫力低或長期病患人士。楊續指，該17名患者住在16棟大廈，未飲用過未經處理的水，而服用抗生素雖有助治療類鼻疽，但現時並沒有針對類鼻疽的預防疫苗。當局建議，市民應避免接觸受污染的土壤和水源，以及不可飲用未經煮沸的水。