年輕人在職貧窮住屋問題嚴重　工會促增設青年首次置業貸款

在政府發表新一份《施政報告》前夕，有議員連同工會代表今(18日)到政府總部請願，直指年輕人面對生活壓力及前景困擾，要求政府推出措施協助青年投身職場及聚焦改善青年在職貧窮及紓緩住房問題，建議包括要求政府為年輕人增設首次置業貸款及增加青年宿舍的供應。

身兼工會副理事長、青委主任的林偉江指現時香港青年貧窮情況嚴重，而年輕人亦面對學歷通脹，收入向下流。由於高樓價及公屋輪候時間愈拖愈長，增加青年的負擔及壓力，對住屋需求的無力感，同時亦減少他們對未來的希望。該工會認為紓緩住屋問題可分短、中及長期方案。短期方案包括增設青年首次置業貸款及增加青年宿舍的供應。中期方案包括於郊野公園邊陲地帶建設公營房屋、利用閒置農地/棕地興建房屋或過渡性房屋。長期方案包括前往大灣區置業及推進明日大嶼計劃的發展。

為紓緩青年在職貧窮的情況，工會代表認為政府應就未來產業發展進行人力資源調查，定期檢討大專或以上教育方向，培養與市場需求匹配的人才，政府亦可檢視「免入息」學債利率，將計劃由浮動年利率1.27%調整至固定1%水平。另可向申請學生資助及貸款計劃的畢業生提供免稅額，減輕他們的負擔。