消息指施政報告增過渡屋數目　議員稱屬短期　強調不可本末倒置

過渡性房屋有助紓緩房屋供不應求的問題。本屆政府第一份《施政報告》將於明日（19日）出爐，有消息指政府將會大幅增加過渡性房屋的數目，並由政府負責主導過渡屋的設計及興建工作，又會增加過渡屋的高度以增加單位數，同時延長租期至5年或以上。有議員對此表示歡迎，但強調過渡屋屬短期措施，但不可本末倒置，仍需集中精力在增加土地供應建公營房屋。

過渡性房屋近年成基層上樓目標，惟因其租住年期短，有市民在居住過渡屋後再次「跌返落劏房」。為解決問題，有消息指雖然過渡房屋的土地主要來源仍是私人發展商，但租約年期將會延長至5年或以上，助居民「中轉」，令入住居民居住後可接駁上公屋。此外，有消息又指政府增加過渡屋數目，其中一個方法是參考啟德方艙醫院的建築模式，樓高可達4層以上建更多單位，並設有升降機。

議員陳學鋒認同增加過渡屋數目可助劏房戶上樓，由政府主導建造亦可更有效率。議員劉國勳則認為政府短期內要「交功課」亦惟有增加過渡屋供應，形容是「可以理解及無可奈何的方案」，建議可增加供應至4至5萬伙。不過劉認為，若增加每幢過渡屋的地積比將會帶來龐大人口，政府需做好周邊配套，同時強調政府不可本末倒置，應該集中精力拆牆鬆綁簡化發展程序，增加土地供應，為市民興建長遠的安居之所。